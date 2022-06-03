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Захарова высказалась по вопросу независимости Тайваня

Захарова заявила, что позиция России в отношении Тайваня как части КНР осталась неизменной
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Тайвань является неотъемлемой частью Китая, позиция Москвы в этом отношении осталась неизменной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна. Мы исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственно законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости острова», — высказалась дипломат.

Также официальный представитель МИД добавила, что «Россия обсуждает тематику Тайваня с китайскими коллегами по мере необходимости на разных уровнях».

Ранее российская сторона признала Тайвань как суверенную часть Китая в декларации, подписанной в рамках визита в Пекин и встречей президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В этом же документе китайская сторона предпочла не включать пункт про взаимное признание Республики Крым частью России, чтобы сохранить отношения с Украиной.

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Дмитрий Сотак
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