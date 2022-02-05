Власти Тайваня отреагировали на заявление России и КНР о принципе «одного Китая»

В Тайване раскритиковали заявление, принятое президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином перед церемонией открытия зимней Олимпиады в Пекине. Внешнеполитическое ведомство острова обратило внимание на тот факт, что в упомянутом документе подтверждается принцип «одного Китая».

«Мы выражаем по данному поводу решительный протест», — отметили в ведомстве, реагируя на упомянутый жест.

Власти Тайваня также упрекнули Китай в том, что он принуждает другие страны и международные организации «предпринимать действия против их воли».

Президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин 4 февраля провели переговоры, которые продлились почти три часа. По результатам переговоров был подписан пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а лидеры приняли совместное заявление.