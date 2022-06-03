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Самый возрастной тревел-блогер России посетила Дагестан

Финалистка конкурса «ТопБЛОГ» Евгения Федоровна отправилась в путешествие в Дагестан

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Финалистка всероссийского конкурса «ТопБЛОГ» Евгения Федоровна отправилась в Дагестан в рамках государственной программы «Больше, чем путешествие». Об этом стало известно из пресс-релиза автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Так, поездка участницы началась с обзорной экскурсии по Махачкале. Путешественница посетила Сулакский каньон (в горы она отправилась на автомобиле в сопровождении индивидуального гида), форелевое хозяйство и древний город Дербент. Также самому возрастному тревел-блогеру удалось побывать на настоящей дагестанской свадьбе, где женщина познакомилась с традициями, обычаями и свадебными ритуалами коренных народов Дагестана лезгинов.

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«Любовались горами, слушали интересные истории и традиции, на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Самый невероятный вид, который мне довелось увидеть в горах, — это, конечно, Сулакский каньон. Сказать, что это красиво, значит ничего не сказать про это место», — поделилась впечатлениями Евгения Федоровна.

Отмечается, что всего с сентября 2021 года в Дагестан отправились более тысячи участников программы «Больше, чем путешествие» — проект, созданный для поощрения самых активных и талантливых людей со всей России, участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Ежегодно в путешествия отправляются более 50 тысяч человек.

Ранее в мае ведущая программы «По секрету всему свету» Ольга Кузьмина отправилась на съемки в Дагестан. По ее словам, республика поразила ее не только природой, но и людьми.

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Дарья Рыбак
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