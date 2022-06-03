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На Украине исключили смягчение приговора Медведчуку

Генпрокурор Украины Венедиктова исключила смягчение приговора Медведчуку

Фото: Стрингер / РИА Новости

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова исключила смягчение приговора украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку, которому грозит до 15 лет лишения свободы по делу о государственной измене. Ее цитирует ТАСС.

«15 лет — это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас бы это была бы совсем другая мера пресечения, конечно. Поэтому смягчения никакого не будет», — заявила генпрокурор.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу в отношении Виктора Медведчука. Политика обвиняют в госизмене и содействии терроризму, дело касается поставок угля из Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Медведчука. 16 апреля он был арестован судом без возможности внесения залога.

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Алевтина Запольская
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