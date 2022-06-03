На Украине исключили смягчение приговора Медведчуку

Генпрокурор Украины Венедиктова исключила смягчение приговора Медведчуку

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова исключила смягчение приговора украинскому оппозиционному политику Виктору Медведчуку, которому грозит до 15 лет лишения свободы по делу о государственной измене. Ее цитирует ТАСС.

«15 лет — это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас бы это была бы совсем другая мера пресечения, конечно. Поэтому смягчения никакого не будет», — заявила генпрокурор.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу в отношении Виктора Медведчука. Политика обвиняют в госизмене и содействии терроризму, дело касается поставок угля из Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах.

12 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Медведчука. 16 апреля он был арестован судом без возможности внесения залога.