Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Миллионы смартфонов оказались под угрозой отключения

CPR: уязвимость Unisoc позволяет хакерам отключить связь на смартфонах

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Специалисты Check Point Research (CPR) рассказали об уязвимости в смартфонах, которая позволяет удаленно отключить связь. Об этом сообщает издание TechRadar.

По словам экспертов, уязвимость CVE-2022-20210 затрагивает смартфоны, оснащенные модемом Unisoc. Как правило, данный компонент используется в недорогих телефонах. По оценке специалистов, модемы встроены в 11 процентах устройств на рынке — преимущественно продаваемых в Африке и Азии. Таким образом, проблема затрагивает миллионы девайсов.

В отчете говорится, что с помощью уязвимости хакеры могут удаленно отключить оборудование и сотовую связь. Из этого следует, что злоумышленники могут использовать проблему для уничтожения коммуникаций в определенных местах. Также оказалось, что уязвимость получила оценку 9,4 из 10, что отражает ее опасность.

В заявлении CPR говорится, что инженеры Unisoc уже подготовили патч, исправляющий ошибку. «Пользователям прямо сейчас ничего делать не надо, хотя мы настоятельно рекомендуем применить патч, который будет выпущен в предстоящем обновлении Android», — отметил представитель компании Слава Маккавеев.

В конце мая немецкие специалисты выяснили, что в iPhone присутствует уязвимость, которая позволяет использовать вредоносное ПО даже тогда, когда смартфон выключен. Проблема связана с режимом пониженного энергопотребления.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Европа ввела шестой пакет санкций против России
Названы российские курорты с подешевевшей арендой жилья
Эксперт оценил влияние на США слов Медведева об ударе по Киеву из-за HIMARS
Врач объяснил правильный порядок действий при ожоге борщевиком
Миллионы смартфонов оказались под угрозой отключения
Назван лучший способ позаботиться о питомце на время отпуска
Раскрыта сеть мошенников с данным 20 миллионов россиян
Прилетевшему из Турции с двумя миллионами долларов россиянину отказали во въезде
Сеть отелей Marriott решила приостановить деятельность в России
В Молдавии решили обсудить с партнерами закупку дронов-камикадзе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.