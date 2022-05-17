Описана возможность запуска вируса на выключенном iPhone

ArsTechnica: специалисты нашли возможность запустить вирус на выключенном iPhone

В iPhone присутствует уязвимость, которая позволяет использовать вредоносное ПО даже тогда, когда смартфон выключен. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Специалисты Университета Дармштадта (Германия) нашли в смартфонах Apple уязвимость, связанную с режимом пониженного энергопотребления (LPM). В этом режиме телефон фактически является выключенным, однако его некоторые микросхемы продолжают работать. Это необходимо для использования карт Apple Pay, а также для того, чтобы устройство можно было обнаружить в режиме пропажи.

В своем исследовании авторы заметили, что в данном состоянии iPhone продолжает передавать данные по незащищенному каналу. Специалисты описали теоретическую возможность взлома устройства и заражение его вирусом, который после запуска мог бы оставаться активным даже в случае выключения девайса.

Немецкие ученые подытожили, что находящийся в активном состоянии вирус крайне сложно обнаружить, так как смартфон будет находиться в режиме пониженного энергопотребления. Специалисты обратились к Apple, но инженеры корпорации не отреагировали на замечание ученых. Журналисты ArsTechnica попросили представителей Apple прокомментировать сообщение, но не получили от компании оперативного ответа.

В начале года специалисты компании ZecOps создали троян, который имитирует процесс выключения смартфона Apple. По словам экспертов, при его использовании жертве может показаться, что телефон выключен, хотя на самом деле девайс продолжит работать.