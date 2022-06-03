В США рассказали о поставках двигателей из украинского «Южмаша» в Европу

SpaceNews: украинский завод «Южмаш» в Днепре продолжает работу

Украинский завод «Южмаш», расположенный в Днепре, продолжает свою работу, несмотря на спецоперацию России по защите Донбасса, поставляя свои двигатели для последней ступени (разгонного блока) легкой ракеты Vega C. Об этом в интервью американскому изданию SpaceNews рассказал гендиректор Avio Джулио Ранцо.

По его словам, запасов силовых агрегатов, которые поставила украинская сторона, европейской должно хватить до 2026 года. «После 2014 года мы поняли, что ситуация может стать нестабильной. В 2017 году мы начали собирать стратегические запасы, чтобы обеспечить поставки до 2026 года, поэтому на сегодняшний день мы достаточно обеспечены», — заявил руководитель.

Ранцо напомнил, что в 2026 году должен состояться пуск ракеты Vega E, верхняя ступень которой получит метановый двигатель, произведенный внутри ЕС. Глава Avio отметил, что его разработка может быть ускорена на восемь месяцев — один год. Он напомнил, что грузоподъемность Vega C составляет 2,3 тонны на низкую околоземную орбиту, а Vega E — три тонны.

В мае итальянская компания Avio показала огневые испытания жидкостного ракетного двигателя M10, работающего на метане и кислороде. Силовой агрегат с экологически чистыми компонентами топлива является «первым в своем роде двигателем, успешно испытанным в Европе». Ракета Vega E получит три ступени, из которых первые два, P120C и Zefiro 40, будут такими же, как и у Vega C, а новая третья ступень заменит третью и четвертую ступени ракеты предыдущей модификации.

В настоящее время эксплуатируется носитель Vega с четвертой ступенью Attitude Vernier Upper Module (AVUM) с украинским двигателем РД-843, использующим в качестве компонентов топлива токсичные гептил и амил. Титановые топливные баки для носителя производятся в России.

В январе 2020 года глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.