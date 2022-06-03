Бегущих под дождем из обломков горящего московского БЦ людей сняли на видео

В сети появились кадры бегущих из обломков горящего бизнес-центра в Москве людей

Появились кадры, на которых люди выбегают из горящего бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Их публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как люди бегут из горящего бизнес-центра. В это время с фасада здания падают горящие обломки.

По данным авторов канала, пожар в здании разгорелся меньше чем за минуту.

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» начался утром в пятницу, 3 июня. Ему присвоили максимальный, пятый ранг сложности и локализовали спустя два часа после начала возгорания. Из здания удалось спасти 120 человек, пострадали два россиянина.

На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего здания и по ликвидации пожара.