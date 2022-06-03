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Доставка убийцы мужчины в центре Москвы на допрос к следователю попала на видео

Опубликовано видео доставки убийцы мужчины в центре Москвы на допрос к следователю

Доставка подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы на допрос к следователю попала на видео. Кадры в пятницу, 3 июня, публикует Следственный комитет России (СКР).

На видеозаписи видно, как сотрудники полиции конвоируют подозреваемого. У него длинные волосы. Лицо скрыто, на руках — наручники. По сообщению ТАСС, мужчину доставили в одно из подразделений МВД; далее работать с задержанным будет сотрудник СКР.

Ранее сообщалось, что возможным мотивом для расправы является кровная месть. Это основная версия, рассматриваемая правоохранителями. Задержанный киллер является братом убитого в прошлом году мужчины, который работал телохранителем одного из бизнесменов в Армении.

Убийство произошло накануне на Комсомольском проспекте: у ресторана «Сейджи» неизвестный выстрелил в спину мужчине и добил контрольным выстрелом в голову. После этого преступник достал телефон, сфотографировал жертву и сбежал.

Леонид Микуляк
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