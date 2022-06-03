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В МИД обвинили Евросоюз в начале торгово-экономической войны

МИД РФ заявил, что Евросоюз открыто объявил России тотальную торгово-экономическую войну

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В МИД РФ заявили, что Европейский союз начал тотальную торгово-экономическую войну с Россией. Об этом сообщается в материале «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности», опубликованном на сайте ведомства.

В российском МИД обвинили Евросоюз в начале торгово-экономической войны и отметили, что ЕС игнорирует ведущую роль страны в поставках сельхозпродукции.

«Брюссель открыто объявил нашей стране тотальную торгово-экономическую войну, игнорируя тот факт, что Россия является одним из мировых лидеров по поставкам базовой сельхозпродукции (пшеницы, ячменя, подсолнечника, минеральных удобрений и кормовых культур), в том числе в страны с низкими доходами, подверженные риску дефицита продовольствия», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад снять санкции против страны для борьбы с голодом. По ее словам, Москва готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам.

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Марина Совина
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