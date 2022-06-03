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Жених прикоснулся к шее невесты и остался холостым

News18: в Индии невеста устроила истерику на свадьбе из-за прикосновения жениха

Фото: Fariha Farooqui / Xinhua / Globallookpress.com

В индийском штате Карнатака отменили свадьбу после того, как невеста устроила истерику из-за прикосновения жениха. Об этом сообщает News 18.

На свадьбу собрались 500 гостей. По местному обычаю, жених и невеста должны были обменяться гирляндами. Когда жених вешал гирлянду на шею женщины, она неожиданно отбросила ее и ушла из зала, где проходила церемония. По ее словам, жених прикоснулся к ее шее рукой.

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Родственники жениха были оскорблены таким поведением и предпочли, чтобы он остался холостым. Это привело к ожесточенным спорам с обеих сторон. Для решения проблемы пришлось вмешаться правоохранительным органам.

Сотрудники полиции попытались урезонить обе стороны, но семья жениха наотрез отказалась проводить свадьбу. Приготовленную для церемонии еду раздали местным школам.

Ранее сообщалось, что разъяренная невеста в индийском городе Уннао, штат Уттар-Прадеш, отвергла жениха и отменила свадьбу после того, как в последний момент узнала, что ее жених лысый. Во время свадьбы мужчина упал в обморок, и с него слетел парик.

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Алиса Дмитриева
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