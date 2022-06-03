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В России решили снять эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев

Оперштаб: Россия с 14 июня снимает эпидемиологические ограничения на въезд иностранцев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России решили снять эпидемиологические ограничения на въезд иностранных граждан, которые прибывают в страну самолетами или через морские пункты пропуска. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

Решение вступает в силу 14 июня. Отмечается, что соответствующие изменения внесут в распоряжение правительства страны.

Помимо этого, оперативный штаб решил с 14 июня также возобновить железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент-Самара и Ташкент-Волгоград. К тому же будут сняты ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом.

В начале июня все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, решили снять еще в одном российском регионе — Ростовской области.

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Ксения Жарова
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