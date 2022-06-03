Женщина-пилот показала свои сборы на работу и восхитила пользователей сети

Популярная в соцсетях шведская летчица показала сбор на работу и удивила подписчиков

Женщина-пилот показала свои сборы на работу в танце под музыку и удивила пользователей сети. Видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах популярная в соцсетях шведская летчица Мария Фагерстрем (Maria Fagerstrom) поправила погоны на белой рубашке с коротким рукавом, завязала волосы в высокий хвост, надела синий галстук и прикрепила к нему зажим. Результат сборов работница авиалиний показала под популярную песню Beyonce — Run the World.

Подписчики женщины оценили ее внешний вид и оставили восхищенные комментарии под постом. «Какой красивый капитан», «Вау, какая крутая», «Как всегда шикарна», «Мне нравится выбор песни», «Воздушная королева», «Девушки точно правят миром», «Вам следует станцевать так перед пассажирами, они будут в восторге», «Очаровательная», — написали они.

Ранее в мае бортпроводница в фирменной униформе сделала стойку на руках на борту самолета и вызвала удивление пользователей сети. Подписчики оценили задумку бортпроводницы и оставили восхищенные комментарии под постом.