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69-я параллель

Путин поручил провести в российском регионе эксперимент по вызову осадков

Путин поручил провести в Якутии эксперимент по вызову осадков для борьбы с пожарами
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков для борьбы с пожарами. Об этом сообщает в пятницу, 3 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства назначил ответственными за выполнение эксперимента премьер-министра Михаила Мишустина, а также главу Республики Саха.

Айсен Николаев и глава правительства региона должны представить доклад по вызову осадков до 15 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. В МЧС России подчеркивали, что к борьбе с возгораниями привлекалось 124 человека. Кроме того, было задействовано 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Весной в Иркутской области действовал режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в регионе произошло два крупных пожара. Пострадали больше 40 домов и здание школы. Жителей пострадавших районов эвакуировали.

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Анна Щербакова
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