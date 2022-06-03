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Захарова заявила о стремлении Запада уничтожить международное право

Захарова обвинила западные страны в маниакальном стремлении уничтожить международное право

Фото: Globallookpress.com

Уже три-четыре года Москва фиксирует стремление западных стран на уровне маниакальной озабоченности уничтожить международное право и вместо него установить миропорядок, основанный на иных правилах. В этом обвинила Запад официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То есть вместо международного права изобрести какие-то другие, собственные правила. Это крайне опасно, потому что это подразумевает диктат одной группы стран», — заявила она на брифинге.

По словам дипломата, это чревато нарушением баланса в мире и невозможностью соблюдения интересов других стран. «Когда только одна группа стран захватывает власть или претендует на то, чтобы эту власть захватить, надо ждать большой беды», — заключила она.

Ранее Захарова назвала способ избежать третьей мировой войны. Она подчеркнула, что главной страховкой от третьей мировой войны станут международное право и ООН.

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Виктория Кондратьева
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