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Захарова назвала способ избежать третьей мировой войны

Захарова заявила, что третьей мировой можно избежать с помощью международного права

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время своего брифинга назвала способ избежать третьей мировой войны. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, российская сторона считает необходимым говорить не о возможности новой крупной мировой войны, а о вариантах, как ее можно избежать. Она подчеркнула, что главной страховкой от третьей мировой войны выступает международное право и ООН.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп оценил вероятность начала третьей мировой из-за Украины. Политик выразил опасения, что ситуация на Украине из-за нынешней риторики и действий различных сторон может завершиться полным уничтожением этого государства, а также гибелью миллионов людей.

17 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не допустит развязывания третьей мировой войны. При этом Медведев отметил, что Россия постоянно вынуждена напоминать, что в случае нападения последует «немедленный и сверхмощный ответ».

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Николай Чигасов
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