В Албании избрали нового президента

Парламент избрал экс-главу Генштаба Албании Бегая новым президентом страны

Депутаты Народоного собрания Албании избрали экс-главу Генштаба вооруженных сил Байрама Бегая новым президентом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную службу «Радио телевизиони Шкиптаре».

Отмечается, что в парламенте кандидат набрал 78 голосов, 74 из них отдали представители правящей Албанской социалистической партии.

Бегай станет восьмым президентом Албании, он вступит в должность после истечения срока полномочий действующего главы государства Илира Меты.

Во время голосования 30 мая депутаты не смогли договориться о назначении нового лидера, поскольку на первом этапе ему требовалось набрать не менее 84 голосов из 140. Во время последующих двух этапов по закону кандидату было достаточно простого большинства. Социалистическая партия, имея 74 мандата, смогла это обеспечить.

Ранее стало известно, что на выборах президента Сербии победил нынешний глава государства Александр Вучич. Он получил 58,59 процента голосов избирателей.

