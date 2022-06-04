Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о «новой фазе» конфликта на Украине

Washington Post: президент США Байден готовится к затяжному конфликту на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: РИА Новости

Пентагон готов предоставлять Киеву оружие и затягивать конфликт на Украине, пишет The Washington Post.

Автор статьи напомнил, что Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, но американцы не будут принимать участие в боевых действиях. Президент США Джо Байден готовится к длительному ограниченному кризису на Украине, заявило издание. «Самая неотложная задача для Байдена — успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — говорится в статье.

Материалы по теме:
Сопутствующие потери. Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
Сопутствующие потери.Как санкции против России уничтожают природу и угрожают миллиардам людей?
24 мая 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

По мнению автора публикации, ситуация на Украине переходит «из фазы возбужденного оптимизма в другой этап, который больше похож на долгую и изматывающую мясорубку Корейской войны». По мнению военного историка Рика Аткинсона (Rick Atkinson), «тупиковая ситуация» даст Украине возможность оценить, хватит ли ей силы воли продержаться, пока не возникнут приемлемые с политической точки зрения условия.

«Байден настаивает на том, что только сами украинцы могут решать, как должен закончиться этот конфликт. Но на этой неделе он приступил к "скрытому торгу" с Россией», — добавил он.

1 июня Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

Инфляция, рост цен и кризис
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров оценил влияние нефтяных санкций ЕС на российский бюджет
В США заявили о «новой фазе» конфликта на Украине
Звезда советского кино рассказала о жизни в доме американского типа в Лефортово
Крупнейший производитель США возобновит производство детских смесей
Фетисов потребовал от МОК заплатить моральную компенсацию России
Названы главные распространители оспы обезьян
Пять человек погибли в ДНР при обстреле ВСУ
Mercedes-Benz сообщила о возможных проблемах с тормозами машин
Футболистке сборной России сделали предложение руки и сердца на стадионе
Лавров уличил Киев в непредъявлении имен погибших в провокации в Буче
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.