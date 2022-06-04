В США заявили о «новой фазе» конфликта на Украине

Washington Post: президент США Байден готовится к затяжному конфликту на Украине

Пентагон готов предоставлять Киеву оружие и затягивать конфликт на Украине, пишет The Washington Post.

Автор статьи напомнил, что Вашингтон передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, но американцы не будут принимать участие в боевых действиях. Президент США Джо Байден готовится к длительному ограниченному кризису на Украине, заявило издание. «Самая неотложная задача для Байдена — успокоить запаниковавших европейских союзников, которые заговорили о мире любой ценой, испугавшись издержек затяжного конфликта», — говорится в статье.

По мнению автора публикации, ситуация на Украине переходит «из фазы возбужденного оптимизма в другой этап, который больше похож на долгую и изматывающую мясорубку Корейской войны». По мнению военного историка Рика Аткинсона (Rick Atkinson), «тупиковая ситуация» даст Украине возможность оценить, хватит ли ей силы воли продержаться, пока не возникнут приемлемые с политической точки зрения условия.

«Байден настаивает на том, что только сами украинцы могут решать, как должен закончиться этот конфликт. Но на этой неделе он приступил к "скрытому торгу" с Россией», — добавил он.

1 июня Байден объявил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.