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Турция анонсировала поставки украинского зерна по морю

Представитель Эрдогана анонсировал поставки украинского зерна по морю в ближайшее время

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Представитель президента Турции Ибрагим Калын анонсировал поставки украинского зерна по морю в ближайшее время, передает ТАСС.

По словам Калына, Турция надеется, что этому будет способствовать подписание меморандума в ходе визита в Анкару главы российского МИД Сергея Лаврова. Визит запланирован на 8 июня.

«Если мы, к примеру, даже завтра достигнем договоренности, то морские перевозки начнутся как минимум спустя 3-5 недель. Предварительно нужно очистить акваторию от мин и создать коридор. Поэтому мы говорим коллегам: надо начинать как можно скорее», — заявил представитель Реджепа Эрдогана.

31 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в портах республики заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна. Вывоз зерна идет через западную границу. Всего из страны необходимо вывезти около 20 миллионов тонн, через месяц начнется уборка нового урожая.

Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна. Кремль отрицает обвинения.

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Алевтина Запольская
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