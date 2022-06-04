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Американский генерал призвал отправить Украине советские истребители

Politico заявило о призыве генерала США Болдуина отдать Украине советские истребители МиГ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин обратился к США и другим странам Запада с просьбой задуматься о поставке на Украину истребителей советского производства. Об этом заявило издание Politico.

Отмечается, что призыв отправить Киеву МиГи обсуждался ранее, но его не одобрила администрация США. Руководство страны не захотело увеличивать риски прямой конфронтации с Россией.

«МиГи — это оптимальное немедленное решение для поддержки украинцев, но следует также как можно скорее изучить варианты (передачи) американских или западных истребителей», — призвал американский генерал.

По информации Politico, национальная гвардия Калифорнии с 1990-х годов участвовала в подготовке украинской армии. Ее командование поддерживает связь с коллегами, помогая им сформулировать запросы на военную помощь США.

Ранее МИД России потребовал у США объяснить передачу российских вертолетов Украине. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Москва передала Вашингтону Ми-17 только для эксплуатации в Афганистане.

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Марина Совина
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