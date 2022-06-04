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МИД потребовал у США объяснить передачу российских вертолетов Украине

МИД России потребовал у США объяснить передачу ВСУ вертолетов Ми-17

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США объяснить, на каком основании в рамках нового пакета военной помощи они передают Украине самолеты, отправленные Москвой Вашингтону для эксплуатации в Афганистане. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Реакция России

Захарова заявила, что Россия осуждает передачу четырех российских вертолетов Ми-17 Вооруженным силам Украины (ВСУ) и потребовала у США объяснить эти действия.

Самым решительным образом осуждаем такие действия США, которые только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Ответственность за последствия — на Вашингтоне и его марионетках в Киеве

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат добавила, что США «в показной манере» выражают незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО. При этом страна «безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил Украину о страданиях из-за современного западного оружия. Он подчеркнул, что военные поставки Киеву не отразятся на ходе спецоперации России, цели которой «в любом случае будут достигнуты».

Предназначение самолетов

Захарова напомнила, что вертолеты, входящие в пакет военной помощи Киеву, были переданы Москвой Вашингтону для использования исключительно в Афганистане. Эти условия были «черным по белому» юридически закреплены в контракте и сертификате конечного пользователя.

4вертолета Ми-17

выделят США Украине

В документах указано, что Ми-17 должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. «Только так, и никак иначе», — подчеркнула Захарова. По ее словам, посольство России в США сделало официальное представление Госдепу страны и потребовало подробных разъяснений, но Вашингтон не предоставил «никакого внятного ответа».

Россия поставляла США вертолеты Ми-17В-5 для передачи афганским силам безопасности в качестве военной помощи. Два контракта (на 33 и 30 машин, соответственно) реализовали в 2011-2014 годах. Общий объем сделок составил около 1,1 миллиарда долларов.

Новый пакет помощи США Украине

1 июня президент США Джо Байден сообщил, что Пентагон поставит Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами в рамках военной помощи. Вашингтон сможет передать РЗСО благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое поддержали в Конгрессе.

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Кроме четырех вертолетов Ми-17 США поставят Украине тысячу ракет Javelin и 15 тактических машин. Стоимость нового пакета военной помощи составляет 700 миллионов долларов. Байден подчеркнул, что поставка вооружений «призвана оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным».

В мае США начали поставлять Украине вторую партию Ми-17, которая состоит из 17 вертолетов. В первую входили пять машин. Тогда Захарова предположила, что с этих вертолетов «потом будут обстреливаться мирные города ДНР и ЛНР, а возможно, и территория России, как заявляли некоторые деятели на Украине».

Спецоперация России на Украине

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, эти действия предотвратили реальную опасность, нависшую над Россией. Путин отметил роль российских солдат и офицеров в предотвращении угрозы стране. Глава государства выразил уверенность, что цели спецоперации на Украине будут выполнены.

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Марина Совина
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