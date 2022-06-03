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Россия потребовала объяснений у США за передачу вертолетов Киеву

Представитель МИД Захарова потребовала от США объяснений за передачу ВСУ вертолетов Ми-17

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем комментарии потребовала у США объяснить передачу Украине российских вертолетов Ми-17. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Сообщается, что вертолеты, включенные в пакет военной помощи Киеву, ранее были переданы Москвой Вашингтону для использования исключительно в Афганистане. Отмечается, что эту технику необходимо было поставить вооруженным силам Исламской Республики Афганистан, что было документально закреплено.

«Самым решительным образом осуждаем такие действия США, которые только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Ответственность за последствия – на Вашингтоне и его марионетках в Киеве», — заявила Мария Захарова.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Пентагон в рамках военной помощи Украине поставит ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Передача РСЗО стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Киева, которое было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

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Николай Чигасов
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