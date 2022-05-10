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США поставят Украине вторую партию вертолетов Ми-17

В Пентагоне сообщили о начале поставок на Украину второй партии вертолетов Ми-17

Фото: Jaime Saldarriaga / Reuters

США во вторник, 10 мая, начинают поставки на Украину второй партии вертолетов российского производства Ми-17. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, передает РИА Новости.

«Из этих дополнительных 11 Ми-17... первый отправляется сегодня», — заявил он в ходе брифинга для журналистов.

В первую партию входили пять таких вертолетов. Предположительно, речь идет о машинах, которые США в свое время закупали у России для афганских военных.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что власти США могут исчерпать к концу мая оставшиеся 100 миллионов долларов, которые есть в распоряжении американской администрации на военную помощь Украине. Он призвал Конгресс США ускорить выделение 33 миллиардов долларов, которые запросил президент страны Джо Байден на помощь Украине в различных сферах.

Кроме того, США обсудили с Украиной новый пакет военной помощи. Известно, что в него входят артиллерийские снаряды, средства радиоэлектронной борьбы и контрбатарейные радары.

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Марина Совина
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