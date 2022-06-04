Фигурант дела Литвиненко умер от последствий коронавируса

ТАСС: фигурант дела Литвиненко Дмитрий Ковтун скончался от последствий COVID-19

Фигурант дела об убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко скончался от последствий коронавируса, сообщает ТАСС.

«Дмитрий Ковтун умер сегодня в одной из московских больниц от последствий ковида», — рассказал источник в его окружении.

Литвиненко умер в 2006 году в Лондоне, где получил политическое убежище. Причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием-210. Следствие в Великобритании пришло к выводу, что к преступлению были причастны российские власти, в Кремле отрицают подобные обвинения.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что российская сторона не предоставила необходимые следствию материалы и не провела достаточно тщательное самостоятельное расследование смерти Литвиненко. В постановлении ЕСПЧ говорилось, что следствие располагает вескими доказательствами того, что к убийству Литвиненко причастны россияне, которые действовали по поручению государства.

