Боец UFC призвал американцев выйти на улицы и протестовать

Боец MMA Хорхе Масвидаль призвал американцев протестовать из-за высокой стоимости бензина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Хорхе Масвидаль в Twitter призвал соотечественников выйти на улицы и протестовать из-за высокой стоимости бензина.

«Калифорния, я сочувствую вам, ребята. Поговаривают, что цены должны подняться еще выше», — написал спортсмен, прикрепив фотографию с ценами на топливо. Он заявил, что покупка еды и попытка добраться до работы вскоре станут для американцев невозможными.

24 мая стоимость бензина на автозаправках в США поставила очередной рекорд, достигнув среднего значения в 4,598 доллара за галлон (3,785 литра). Наиболее дорогим бензин традиционно оказался в Калифорнии — на автозаправках штата галлон топлива в среднем стоил 6,069 доллара.

Масвидаль одержал 35 побед в MMA при 16 поражениях. Он также дрался под эгидами Bellator и Strikeforce. Американец подписал контракт с UFC в 2013 году. В последнем поединке боец проиграл соотечественнику Колби Ковингтону.