Российские врачи объяснили причины тяги к сладкому

Диетолог Денисенко заявила, что за тягой к сладкому скрывается чувство голода

Российские врачи раскрыли главные причины сильной тяги к сладкому. Соответствующий материал появился на сайте издания KP.RU.

Диетолог Людмила Денисенко заявила, что часто люди потребляют в пищу десерты, чтобы получить положительные эмоции, которые они испытывали в детстве. «Раздражая вкусовые рецепторы языка, реагирующие на сладкое, мы оживляем в памяти эти картинки беззаботного детства, хотим хотя бы на пару минут вернуться в те счастливые минуты», — объяснила она.

Кроме того, по словам доктора, нередко за тягой к сладкому скрывается чувство голода. Так, чтобы решить данную проблему, необходимо разнообразить свой рацион и есть без спешки, чтобы организм успевал насытиться. Медик уточнила, что поедание сладостей в чрезмерном количестве также может сигнализировать о сильном стрессе, нехватке магния и других болезнях.

В то же время врач общей практики Наталия Горн рассказала, что часто и много едят быстрые углеводы (печенье, конфеты и орехи) пациенты с инсулинорезистентностью — нарушением метаболического ответа на инсулин. Впоследствии упомянутая патология может стать причиной образования сахарного диабета, опухолей, папиллом, полипов и миом.

Медик Анастасия Егорова, в свою очередь, назвала причиной тяги к десертам эмоциональное переедание. Диетолог считает, что сначала необходимо исключить физиологические причины такого состояния, а именно посетить различных врачей и сдать анализы. После этого следует обратиться за помощью к психотерапевту.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина перечислила россиянам возможные проблемы со здоровьем, на которые может указывать внезапная тяга к соленой пище. По словам специалистки, такая тяга может возникнуть при дегидратации.