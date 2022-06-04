Чемпион ОИ объяснил включение Овечкина в список разочарований Кубка Стэнли

Александр Кожевников заявил, что Овечкин неплохо смотрелся в матчах плей-офф НХЛ

Олимпийский чемпион Александр Кожевников объяснил включение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в список главных разочарований Кубка Стэнли сезона-2021/2022. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Это уже ведутся какие-то игры. Он свои шайбы забил, неплохо смотрелся в плей-офф, так что для меня никакого разочарования нет. Надежды большие были в плей-офф [НХЛ], но в одиночку же не вытащишь игры», — заявил Кожевников. Он посчитал, что Овечкин показал свой самый высокий уровень, и обратил внимание на то, что хоккей — командный вид спорта.

3 мая The Athletic представил список главных разочарований нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Журналисты издания объяснили попадание Овечкина в рейтинг низкой результативностью форварда. Россиянин забросил одну шайбу в шести матчах, а его команда вылетела в первом раунде.

Помимо нападающего столичной команды в списке присутствуют еще два россиянина — это форвард Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнс» и его коллега по амплуа Иван Барбашев, представляющий «Сент-Луис Блюз». Всего в списке присутствует 21 игрок.

