Папа римский ответил на вопрос о визите на Украину

Папа римский Франциск сообщил, что ждет подходящего момента для визита на Украину

Папа римский Франциск сообщил, что хотел бы посетить Украину, однако ждет подходящего момента для визита. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает ANSA.

Понтифик уточнил, что в ближайшее время должен встретиться с руководством страны, чтобы оценить возможность поездки.

О своей готовности поехать в Киев он заявлял еще в апреле. «Кто-то спрашивал меня, и не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли приглашение на Украину, и я сказал, что оно на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — пояснял понтифик.

3 мая он созвонился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Разговор длился около 40 минут через Zoom, при этом половину времени иерархи обсуждали российскую спецоперацию на Украине. В ходе беседы Франциск признался, что «ничего в этом не понимает», но желает скорейшего прекращения конфликта.