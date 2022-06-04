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Папа римский ответил на вопрос о визите на Украину

Папа римский Франциск сообщил, что ждет подходящего момента для визита на Украину

Фото: Remo Cassili / Reuters

Папа римский Франциск сообщил, что хотел бы посетить Украину, однако ждет подходящего момента для визита. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает ANSA.

Понтифик уточнил, что в ближайшее время должен встретиться с руководством страны, чтобы оценить возможность поездки.

О своей готовности поехать в Киев он заявлял еще в апреле. «Кто-то спрашивал меня, и не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли приглашение на Украину, и я сказал, что оно на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — пояснял понтифик.

3 мая он созвонился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Разговор длился около 40 минут через Zoom, при этом половину времени иерархи обсуждали российскую спецоперацию на Украине. В ходе беседы Франциск признался, что «ничего в этом не понимает», но желает скорейшего прекращения конфликта.

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Варвара Кошечкина
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