Папа римский созвонился с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск созвонился с патриархом Кириллом через Zoom

Папа римский Франциск созвонился с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Понтифик уточнил, что общался с главой РПЦ около 40 минут с помощью Zoom, при этом половину времени иерархи обсуждали российскую спецоперацию на Украине. В ходе беседы Франциск признался, что «ничего в этом не понимает», но желает скорейшего прекращения конфликта.

Ранее Франциск выразил надежду, что конфликт на Украине закончится 9 мая, но отметил, что настроен пессимистично. Он добавил, что не видит достаточного желания для установления мира.

Также папа Римский заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до того, как сможет отправиться с визитом в Москву.

