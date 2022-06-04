В Запорожской области заявили о планирующейся переписи населения

Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о планах провести перепись населения

Власти Запорожской области Украины сообщили о планах впервые с 2001 года провести перепись населения после освобождения всей территории региона. Такое заявление члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова приводит ТАСС.

«Надо понимать, что Украина — это одно из немногих, если не единственных государств, которые не проводили перепись. Точных цифр не знали сами правители Украины, потому что они не уделяли этому внимание: выделяемые деньги на перепись каждый раз перераспределялись на военную составляющую и прочие антинародные инициативы», — заявил Рогов.

Он отметил, что проведение переписи планируется после освобождения Запорожья. Согласно оценке представителя администрации, даже после массового отъезда людей в регионе проживает более 700 тысяч человек. «И проводить перепись, не имея доступа к ним, как минимум будет не совсем правильно: 700 тысяч с лишним человек ждут, когда они будут освобождены. Общие настроения именно такие: Запорожье — русский город, это первый город исторической Новороссии», — цитирует агентство Рогова.

Ранее Рогов заявил, что западные спецслужбы предпринимают попытки эвакуировать завод «Мотор Сич», на котором производятся двигатели для турецких беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. По его словам, мощности предприятия, в настоящее время находящегося на неосвобожденной территории Запорожской области, планируется вывезти за пределы Украины.

