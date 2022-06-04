Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области заявили о планирующейся переписи населения

Член администрации Запорожской области Рогов сообщил о планах провести перепись населения

Фото: РИА Новости

Власти Запорожской области Украины сообщили о планах впервые с 2001 года провести перепись населения после освобождения всей территории региона. Такое заявление члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова приводит ТАСС.

«Надо понимать, что Украина — это одно из немногих, если не единственных государств, которые не проводили перепись. Точных цифр не знали сами правители Украины, потому что они не уделяли этому внимание: выделяемые деньги на перепись каждый раз перераспределялись на военную составляющую и прочие антинародные инициативы», — заявил Рогов.

Он отметил, что проведение переписи планируется после освобождения Запорожья. Согласно оценке представителя администрации, даже после массового отъезда людей в регионе проживает более 700 тысяч человек. «И проводить перепись, не имея доступа к ним, как минимум будет не совсем правильно: 700 тысяч с лишним человек ждут, когда они будут освобождены. Общие настроения именно такие: Запорожье — русский город, это первый город исторической Новороссии», — цитирует агентство Рогова.

Ранее Рогов заявил, что западные спецслужбы предпринимают попытки эвакуировать завод «Мотор Сич», на котором производятся двигатели для турецких беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. По его словам, мощности предприятия, в настоящее время находящегося на неосвобожденной территории Запорожской области, планируется вывезти за пределы Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии начальника главка МЧС Москвы после инфаркта
Похороненного заживо рабочего случайно обезглавили во время операции по спасению
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина
В Лондоне эвакуировали людей с Трафальгарской площади
Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Европе
Оценено влияние нефтяного эмбарго на мировую экономику
Боец MMA назвал способ вылечить Александра Емельяненко от алкоголизма
Американское издание заявило о вынужденном поиске США компромисса с Россией
В Ереване в ходе протестов пострадали более полусотни человек
Мексика попробует решить проблему с оформлением визы россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.