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Стало известно о попытках спецслужб эвакуировать завод «Мотор Сич» в Запорожье

В Запорожской области сообщили о попытках спецслужб эвакуировать завод «Мотор Сич»

Фото: РИА Новости

Западные спецслужбы предпринимают попытки эвакуировать завод «Мотор Сич», на котором производятся двигатели для турецких беспилотников Bayraktar TB2 и Akinci. Об этом стало известно члену главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимиру Рогову, сообщает ТАСС.

Отмечается, что мощности предприятия, в настоящее время находящегося на неосвобожденной территории Запорожской области, планируется вывезти за пределы Украины.

В мае Минобороны России показало кадры ракетного удара по цехам завода «Мотор Сич» в Запорожье. По словам официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, уничтоженные производственные цеха выпускали авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в частности, комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

В апреле военный эксперт Андрей Фролов заявлял, что можно говорить об уничтожении в ходе российской спецоперации харьковского «куста» предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

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Иван Потапов
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