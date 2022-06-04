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Стало известно о состоянии начальника главка МЧС Москвы после инфаркта

Замглавы МЧС Денисов сообщил, что начальник главка МЧС Москвы Желтов прооперирован

Фото: Виктор Вытольский / РИА Новости

Начальник столичного главка Сергей Желтов, госпитализированный с инфарктом после операции по ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве, прооперирован, его состояние стабильное. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня с утра разговаривал с представителем Департамента здравоохранения города Москвы. Состояние стабильное, успели Сергею Алексеевичу вовремя сделать необходимое вмешательство — поставили стенты», — заявил он. Сотрудник МЧС Максим Серегин, который также пострадал при пожаре, скоро будет выписан.

О пожаре в бизнес-центре столицы, которому присвоили максимальный, пятый ранг сложности, стало известно утром 3 июня. Пожар был полностью ликвидирован в 12:32.

Желтова доставили в больницу с обширным инфарктом.

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Алина Гончарова
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