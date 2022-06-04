Глава МИД России Лавров заявил о недопустимости зависимости России от технологий Запада

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил о недопустимости зависимости РФ от технологий Запада. Его слова приводит ТАСС.

По словам российского министра, России «отныне и вовеки» нельзя допускать, чтобы какие-либо критически важные сферы страны зависели от инвестиций и технологий западных стран.

«Мы извлекаем из всего этого урок. Никогда впредь не надо полагаться на этих людей [на Западе]. Это не означает, что мы не будем с ними вообще разговаривать. Когда они перебесятся, посмотрим, что они нам скажут», — сказал глава ведомства.

Ранее Лавров заявил, что коллективный Запад объявил России «тотальную войну». «Трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — пригрозил он. По мнению главы МИД, Россия делала все возможное, чтобы избежать столкновения, но «вызов уже брошен». Также он удивился «абсолютно пещерному, русофобскому всплеску».