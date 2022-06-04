Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Лондоне эвакуировали людей с Трафальгарской площади

Трафальгарскую площадь в Лондоне эвакуировали после обнаружения подозрительного транспорта

Фото: Toby Melville / Reuters

В Лондоне эвакуировали людей с Трафальгарской площади после того, как на ее территории было обнаружено «подозрительное транспортное устройство». Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция перекрыла дороги, пешеходов попросили обходить территорию площади.

Как сообщает издание, после эвакуации полиция произвела «контролируемый взрыв». Очевидцы в то же время сообщали, что слышали громкий хлопок.

Журналист Джон Хансен написал в своем Twitter, что выбежал из отеля и увидел автомобиль, у которого были разбиты четыре окна. Он подчеркнул, что на площади не было паники и все выглядело так, будто «полиция держит ситуацию под контролем».

3 июня в Москве произошел пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза». Ему присвоили максимальный, пятый, ранг сложности. На ликвидацию возгорания ушло два часа. Из здания вывели 120 человек, пострадали двое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии начальника главка МЧС Москвы после инфаркта
Похороненного заживо рабочего случайно обезглавили во время операции по спасению
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла женщина
В Лондоне эвакуировали людей с Трафальгарской площади
Собчак раскрыла стоимость обучения дочери Литвиновой в Европе
Оценено влияние нефтяного эмбарго на мировую экономику
Боец MMA назвал способ вылечить Александра Емельяненко от алкоголизма
Американское издание заявило о вынужденном поиске США компромисса с Россией
В Ереване в ходе протестов пострадали более полусотни человек
Мексика попробует решить проблему с оформлением визы россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.