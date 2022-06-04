Трафальгарскую площадь в Лондоне эвакуировали после обнаружения подозрительного транспорта

В Лондоне эвакуировали людей с Трафальгарской площади после того, как на ее территории было обнаружено «подозрительное транспортное устройство». Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция перекрыла дороги, пешеходов попросили обходить территорию площади.

Как сообщает издание, после эвакуации полиция произвела «контролируемый взрыв». Очевидцы в то же время сообщали, что слышали громкий хлопок.

Журналист Джон Хансен написал в своем Twitter, что выбежал из отеля и увидел автомобиль, у которого были разбиты четыре окна. Он подчеркнул, что на площади не было паники и все выглядело так, будто «полиция держит ситуацию под контролем».

3 июня в Москве произошел пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза». Ему присвоили максимальный, пятый, ранг сложности. На ликвидацию возгорания ушло два часа. Из здания вывели 120 человек, пострадали двое.