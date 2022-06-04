Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Медведь ранил поставившего на него приваду оленевода

Ren TV: мешавший пасти скот медведь напал на кочевника в ЯНАО

Фото: Marco Pagano / Unsplash

Медведь в 100 километрах от Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) напал на оленевода, который поставил на него приваду, и ранил его. Об этом сообщает «Вести Ямал».

Группа оленеводов сделала приваду на медведя, так дикий зверь мешал им пасти скот. Медведь напал на одного из кочевников, когда тот отправился на разведку.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Пострадавшего на вертолете доставили в Таркосалинскую ЦРБ. Мужчина получил травмы лица, головы и тела. Ему провели экстренную операцию. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на гастарбайтера и нанес ему травмы. Нападение произошло так быстро, что другие рабочие не успели прийти на помощь к пострадавшему.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили об отступлении ВСУ из Северодонецка
Оценены шансы Индии стать гарантом безопасности Украины
ПСЖ заинтересовался Моуриньо
Названа истинная причина ожирения после употребления алкоголя
Захарова оценила «слитую» переписку бывшего главы Ми-6
Бензин в США подорожал вдвое со дня инаугурации Байдена
Медведь ранил поставившего на него приваду оленевода
Маск за сутки потерял почти 17 миллиардов долларов
Девять человек пострадали при стрельбе в американском торговом центре
Путин заявил о десятках уничтоженных на Украине вооружений США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.