Медведь ранил поставившего на него приваду оленевода

Ren TV: мешавший пасти скот медведь напал на кочевника в ЯНАО

Медведь в 100 километрах от Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) напал на оленевода, который поставил на него приваду, и ранил его. Об этом сообщает «Вести Ямал».

Группа оленеводов сделала приваду на медведя, так дикий зверь мешал им пасти скот. Медведь напал на одного из кочевников, когда тот отправился на разведку.

Пострадавшего на вертолете доставили в Таркосалинскую ЦРБ. Мужчина получил травмы лица, головы и тела. Ему провели экстренную операцию. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что медведь-губач на чайной плантации в индийском талуке Валпараи, штат Тамилнад, напал на гастарбайтера и нанес ему травмы. Нападение произошло так быстро, что другие рабочие не успели прийти на помощь к пострадавшему.