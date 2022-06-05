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Впервые проведен полностью автоматизированный процесс клонирования свиньи

South China Morning Post: роботы впервые полностью клонировали свинью

Фото: Kenneth Schipper Vera / Unsplash

Команда китайских специалистов из Нанькайского университета в Тяньцзине заявили о том, что впервые был проведен полностью автоматизированный процесс клонирования свиньи, который был произведен роботами. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По сообщениям издания, эту технологию удалось использовать еще в 2017 году, однако в производстве все еще было необходимо человеческое присутствие. Ученым удалось добиться на 27,5 процента большей эффективности с помощью применения роботизированной технологии по сравнению с процессами клонирования с участием человека. Разработчики планируют использовать этот метод для производства большого количества свинины для потребления.

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В мае 2022 года стало известно, что американские промышленники стали чаще покупать роботов, чтобы заменить ими своих сотрудников. Исходя из полученных данных, в первом квартале года заказы на изготовление промышленных роботов увеличились на рекордные 40 процентов по сравнению прошлым годом.

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Елена Апазиди
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