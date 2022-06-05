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Байдена призвали отказаться от встречи с наследным принцем Саудовской Аравии

Конгрессмен Шифф заявил, что Байдену следует отказаться от поездки в Саудовскую Аравию
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президенту США Джо Байдену не стоит посещать Саудовскую Аравию, заявил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. Такое мнение он выразил в эфире телеканала CBS.

По мнению политика, несмотря на желание Вашингтона добиться снижения стоимости нефти, Байдену следует отказаться от встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. «Я бы не поехал. Я бы не стал пожимать ему руку», — заявил Шифф.

В то же время конгрессмен признал, что понимает, в какой степени Саудовская Аравия контролирует стоимость нефти. «И я бы хотел увидеть, что Саудовская Аравия снизила стоимость нефти или, скорее, увеличила бы ее добычи», — отметил он. Шифф также добавил, что хотел бы увидеть изменения с точки зрения соблюдения Эр-Риядом прав человека.

Ранее газета The New York Times сообщила о планах Джо Байдена посетить Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть. По данным издания, американский лидер хочет восстановить отношения двух стран.

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Ксения Назарова
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