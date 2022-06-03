NYT сообщила о планах Байдена встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии

NYT сообщила о планах Байдена посетить Эр-Рияд, чтобы добиться снижения цен на нефть

Президент США Джо Байден планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что американский лидер хочет восстановить отношения двух стран. По словам источников издания, сроки поездки еще утверждаются. В то же время не исключено, что Байден добавит визит в Эр-Рияд к ранее запланированной поездке в Европу и Израиль.

По данным газеты, в ходе встречи с наследным принцем Байден намерен добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток Вашингтона «изолировать Россию на мировой арене».

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что два старших советника американского президента Джо Байдена находятся в Саудовской Аравии с секретным визитом, чтобы провести переговоры об увеличении добычи нефти и шагах по нормализации отношений с Израилем.