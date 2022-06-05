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Девочка из ДНР получила ранение в легкое при обстреле со стороны Украины

Девочка Катя из города Кирово в ДНР получила ранение в легкое при обстреле со стороны ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Одиннадцатилетняя Катя из города Кирово, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), получила ранение в легкое во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом девочка рассказала РИА Новости.

«Я играла во дворе, когда упал снаряд. Ранило в легкое. Было больно», — с улыбкой рассказала Катя, которую после ранения доставили в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. По словам главного врача больницы Людмилы Белецкой, ранение в легкое было сквозным, девочка выжила и сейчас уже поправляется.

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Белецкая добавила, что первое время жизнеспособность Кати обеспечивали с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Согласно рассказу Катиной мамы Яны, кроме девочки, во дворе играли еще двое детей, но от осколков их спасли стоящие рядом машина и трактор.

«Город сейчас под контролем ЛНР. Но украинские военные рядом, в зеленой посадке. Оттуда они продолжают обстрел города», — отметила Яна. Она также рассказала, что за время боевых действий погибли десять ее знакомых. По данным РИА Новости, население Кирово сократилось с четырех до одной тысячи, поскольку люди покинули город.

5 июня стало известно, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра. 4 июня в результате обстрелов со стороны Украины в ДНР 5 человек погибли, 20 были ранены.

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Николай Чигасов
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