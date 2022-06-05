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Южная Корея укрепит средства сдерживания в ответ на пуски ракет КНДР

Президент Южной Кореи распорядился укрепить средства сдерживания в ответ на пуски КНДР

Фото: Shutterstock

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился укрепить средства сдерживания страны в ответ на пуск КНДР баллистических ракет малой дальности. Его слова приводит агентство «Рёнхап».

«Президент Юн Сок Ёль дал указание сохранять постоянную готовность и продолжить укреплять совместные средства сдерживания США и Республики Корея, а также совместную обороноспособность, включая [сотрудничество в рамках] учений противоракетной обороны США и Республики Корея», — говорится в заявлении.

По словам южнокорейского лидера, только в этом году Северная Корея «проводила ракетные провокации» в среднем раз в девять дней.

Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест. Снаряды пролетели от 300 до 400 километров.

Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском ракет. При этом министр обороны страны Нобуо Киси заявил, что КНДР проявляет «беспрецедентную частоту» пусков.

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Алина Гончарова
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