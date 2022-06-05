Александр Волков подпишет новый контракт с UFC после победы над Розенстрайком

Российский тяжеловес Александр Волков подпишет новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатам (UFC). Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин в своем Telegram-канале.

Менеджер российского бойца Иван Банников подтвердил данную информацию. По нынешнему соглашению у Волкова остался один поединок под эгидой UFC.

На турнире UFC в Лас-Вегасе россиянин добыл победу над суринамцем Жоарзиньо Розенстрайком. Волков закончил поединок в первом раунде, одержав победу техническим нокаутом. В предыдущем поединке Волков уступил британцу Тому Аспиналлу.

Волков известен по выступлениям в M-1 Global и Bellator. Он начал выступления в UFC в 2016 году. Всего на счету Волкова 35 побед при десяти поражениях.