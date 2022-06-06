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Путина попросили возобновить рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку

Бывший президент Шри-Ланки призвал Путина возобновить рейсы «Аэрофлота» на остров
Майтрипала Сирисена

Майтрипала Сирисена. Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Приостановка полетов регулярных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в Коломбо станет разрушительной для туристической сферы Шри-Ланки в непростое для острова время. Это признал бывший президент островного государства Майтрипала Сирисена, который обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству РФ с призывом возобновить полеты авиакомпании, сообщает новостной портал News First.

«Мы нуждаемся в поддержке наших надежных друзей. И помощь России как одного из наших давних и близких друзей будет критически важна для нас. Я прошу, чтобы Ваше превосходительство и Ваше правительство пересмотрело решение о приостановке рейсов "Аэрофлота" в Шри-Ланку в свете этой ситуации и продолжило поддерживать нашу страну, как Вы и Россия всегда делали в самые сложные моменты», — попросил бывший президент.

По его словам, отсутствие российских туристов усугубит экономическое положение страны, которая переживает один из худших кризисов за всю историю независимости, поэтому он призвал возобновить регулярные рейсы и в то же время выразил понимание неоднозначности ситуации в связи с задержанием самолета «Аэрофлота».

5 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. 6 июня запрет был снят, и самолет благополучно вылетел в направлении России.

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Дмитрий Сотак
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