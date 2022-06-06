Власти Шри-Ланки задумались об отмене запрета на вылет российского самолета

Генпрокуратура Шри-Ланки попросит суд Коломбо отменить запрет на вылет самолета из РФ

Власти Шри-Ланки задумались об отмене запрета на вылет задержанного в стране российского самолета Airbus A330. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в понедельник, 6 июня, генпрокуратура Шри-Ланки планирует обратиться в Высокий коммерческий суд Коломбо с просьбой об отмене ранее принятого постановления, согласно которому было запрещено возвращение в Россию лайнера отечественной авиакомпании «Аэрофлот».

По словам министра портов, судоходства и авиации республики Нимала Сирипалы де Силва, в результате задержания российского воздушного судна пострадала экономика Шри-Ланки и ее туристическая индустрия. В связи с чем глава ведомства отметил важность скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что пассажиры задержанного в Шри-Ланке рейса вылетели в Москву на борту двух других самолетов перевозчика 4 и 5 июня.

О задержании отечественного лайнера Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике на Шри-Ланке стало известно в четверг, 2 июня. Отмечается, что подобный запрет мог быть принят из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет.