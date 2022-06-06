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Суд Шри-Ланки снял запрет на вылет российского самолета

Суд Коломбо снял запрет на вылет из Шри-Ланки самолета «Аэрофлота»

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Суд Коломбо приостановил действие судебного вердикта, запрещающего самолету российской компании «Аэрофлот» покидать Шри-Ланку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал республики.

Отмечается, что вердикт был вынесен после того, как генпрокуратура Шри-Ланки обратилась в Высокий коммерческий суд с просьбой отменить постановление о запрете вылета Airbus 330.

Уточнялось, что из-за задержания российского воздушного судна пострадала экономика Шри-Ланки и ее туристическая индустрия. В связи с чем министр портов, судоходства и авиации республики Нимала Сирипалы де Силва отметил важность скорейшего урегулирования сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что пассажиры задержанного в Шри-Ланке рейса вылетели в Москву на борту двух других самолетов перевозчика 4 и 5 июня.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в международном аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет.

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Дарья Рыбак
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