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VK поддержит фестиваль «Блогеры России»

Холдинг VK стал генеральным спонсором фестиваля «Блогеры России»

Графика: «ВКонтакте»

Холдинг VK стал генеральным спонсором фестиваля «Блогеры России», который пройдет 12 июня, в День России. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет пяти городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и на федеральной территории «Сириус». Вход бесплатный. Известно, что на фестивале будут присутствовать певица и телеведущая Ольга Бузова, исполнительница Ханна и другие российские блогеры-миллионники. Инфлюэнсеры расскажут посетителям фестиваля про секреты создания контента.

На площадках фестиваля появятся зоны «VK Музыки», где можно будет получить доступ к плейлистам, составленные блогерами, и «VK Клипов». Помимо этого, участники фестиваля смогут поучаствовать во флешмобе «Воздушная красота», который снимут на видео с использованием квадрокоптера.

Ранее стало известно, что VK запустит мультимедийный проект, приуроченный ко Дню России. В десяти городах России установят специальные мультимедийные порталы «Место встречи VK» — это современные экраны, которые позволят жителям общаться друг с другом в режиме реального времени.

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Варвара Кошечкина
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