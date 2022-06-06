Минобороны заявило об активизации террористов в Сирии

Минобороны сообщило об активизации боевиков в идлибской зоне после начала Турцией операции

После начала Турцией новой операции в Сирии в идлибской зоне деэскалации активизировались незаконные вооруженные формирования. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев, передает ТАСС.

Деятельность боевиков направлена на обострение обстановки. В Минобороны уточнили, что командование террористических группировок накапливает резервы, усиливают подготовку и боевую активность. В частности, российская сторона за прошедшие сутки зафиксировала в зоне деэскалации 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая группировка запрещена в России).

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. «Начинается новая фаза формирования [в Сирии] "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — заявил он.