В МИД Болгарии заранее уведомили об отказе пропустить самолет Лаврова

Болгария заявила, что уведомила Россию об отказе пропустить борт главы МИД Лаврова 1 июня

Решение об отказе пропустить борт главы МИД России Сергея Лаврова было принято Болгарией еще 1 июня, представители Министерства иностранных дел заранее уведомили российскую сторону еще до полета министра. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на болгарское внешнеполитическое ведомство.

«МИД Болгарии нотой от 1 июня 2022 года не предоставил дипломатического разрешения на выполнение полета над болгарской территорией самолета с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту. Решение принято в соответствии с санкционным режимом Европейского союза против России», — сообщила пресс-служба.

Ранее президент Сербии Александар Вучич прокомментировал решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова. «Сербия будет следовать европейскому пути при сохранении дружеских отношений с другими странами. Страна также будет отстаивать независимость и военный нейтралитет», — заявил он.