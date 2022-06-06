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Вучич прокомментировал закрытие воздушного коридора Лаврову

Президент Сербии Вучич прокомментировал закрытие воздушного коридора Лаврову

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Вучич выразил неудовольствие в связи с обстоятельствами, которые препятствовали приезду главы российской дипломатии Лаврова», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера по итогам встречи с послом России Александром Боцан-Харченко.

Сербия будет следовать европейскому пути при сохранении дружеских отношений с другими странами. Страна также будет отстаивать независимость и военный нейтралитет, заявил Вучич.

Президент также обсудил с послом России предстоящий визит в Москву главы МИД Сербии Николы Селаковича.

Ранее глава Министерства внутренних дел Сербии заявил, что западные страны, помешавшие главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Белград с официальным визитом, не хотят наступления мира и мечтают о поражении России.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.

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Виктория Кондратьева
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