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В Сербии высказались против мечтающих о поражении России странах

Глава МВД Сербии: помешавшие Лаврову посетить Белград страны мечтают о поражении России
Александар Вулин

Александар Вулин. Фото: Darko Vojinovic / AP

Западные страны, помешавшие главе российского МИД Сергею Лаврову посетить Белград с официальным визитом, не хотят наступления мира и мечтают о поражении России. Об этом заявил в понедельник глава МВД Сербии Александар Вулин, сообщает ТАСС.

«Глубоко сожалею из-за невозможности визита большого и проверенного друга Сербии, министра внутренних дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Мир, в котором дипломаты не могут бороться за мир, становится миром без мира. Те, кто помешали прибытию Сергея Лаврова, не хотят мира, они мечтают о поражении России. Сербия гордится тем, что не является частью антироссийской истерии, а тем странам, которые присоединились к ней, будет за это стыдно», — высказался министр.

Ранее глава российского МИД назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолету в Сербию, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел глава Лавров.

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Дмитрий Сотак
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