Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров прокомментировал ситуацию с визитом в Сербию

Лавров назвал немыслимым решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Так он прокомментировал ситуацию с закрытием воздушного пространства, передает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с журналистами, что «произошло немыслимое» и он понимает интерес к ситуации с визитом в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолету в Сербию, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики, таким образом была «заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении».

«Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с Лавровым. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что данное решение ряда европейских стран является показателем комплекса политической неполноценности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на закрытие неба на пути в Сербию для самолета Лаврова
Тренер Волкова назвал желаемого соперника для россиянина в UFC
В посольство Франции в Москве прислали кости и бахилы из Крыма
Макс Корж отменил выступления в российских городах
Посольство США в России «переименовало» Пушкина
Собиравшегося убить одногруппников студента отправили на принудительное лечение
61-летняя Джулианна Мур появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети
Посла России вызвали в МИД Италии из-за обвинений СМИ в антироссийской кампании
TikTok восстановил аккаунт «Sputnik Молдова»
Невеста выгнала с торжества пришедшую в свадебном платье подругу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.