Лавров прокомментировал ситуацию с визитом в Сербию

Лавров назвал немыслимым решение ряда стран НАТО не пропустить его самолет в Сербию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Так он прокомментировал ситуацию с закрытием воздушного пространства, передает РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с журналистами, что «произошло немыслимое» и он понимает интерес к ситуации с визитом в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолету в Сербию, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики, таким образом была «заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении».

«Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с Лавровым. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что данное решение ряда европейских стран является показателем комплекса политической неполноценности.